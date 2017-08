March 2 (Reuters) - Fidentiis Equities Sociedad de Valores SA:

* Says Fidentiis and Banco de Sabadell SA are placing a stake of 5 percent of Fluidra SA in accelerated bookbuilding offer

* Share placement under mandate from Bansabadell Inversio Desenvolupament SAU, a unit of Banco de Sabadell Source text for Eikon:

