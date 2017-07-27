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BRIEF-Bank of Sharjah Q2 profit rises
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July 27, 2017 / 10:25 AM / an hour ago

BRIEF-Bank of Sharjah Q2 profit rises

1 Min Read

July 27 (Reuters) - BANK OF SHARJAH:

* Q2 NET PROFIT ATTRIBUTALBE TO SHAREHOLDERS 92.3 MILLION DIRHAMS VERSUS 91.6 MILLION DIRHAMS YEAR AGO

* Q2 NET INTEREST INCOME 125.2 MILLION DIRHAMS VERSUS 137.3 MILLION DIRHAMS YEAR AGO

* AS OF END-JUNE 2017, CUSTOMER DEPOSITS 19.31 BILLION DIRHAMS VERSUS 18.20 BILLION DIRHAMS YEAR AGO

* BANK OF SHARJAH - AS OF END-JUNE 2017, LOAN AND ADVANCES 16 BILLION DIRHAMS VERSUS 15.55 BILLION DIRHAMS YEAR AGO

* AS AT END-JUNE CAPITAL ADEQUACY RATIO 19.85 PERCENT VS 23.23 PERCENT YEAR AGO Source: (bit.ly/2ePSs4d) Source: (bit.ly/2uEWhwX) Further company coverage: )

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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