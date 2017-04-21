FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
4 months ago
BRIEF-Basware Q1 oper loss widens to EUR 5.1 mln
#Trump
#World
#Energy&Environment
#SolarEclipse
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
WORLD
Spanish police searching for van driver in Barcelona attack
Duke University removes contentious Confederate statue
U.S.
Duke University removes contentious Confederate statue
Summer rumblings could herald a stormy fall
Markets
Summer rumblings could herald a stormy fall
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Software
April 21, 2017 / 5:52 AM / 4 months ago

BRIEF-Basware Q1 oper loss widens to EUR 5.1 mln

Reuters Staff

1 Min Read

April 21 (Reuters) - BASWARE OYJ

* Q1 NET SALES EUR 36.8 MILLION VERSUS EUR 34.1 MILLION YEAR AGO

* SAYS IS TARGETING ACCELERATED REVENUE GROWTH DURING ITS STRATEGY PERIOD 2017-2020

* EXPECTS ITS CLOUD REVENUES IN 2017 TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN

* Q1 OPERATING LOSS EUR 5.1 MILLION VERSUS LOSS EUR 2.7 MILLION YEAR AGO

* Q1 ADJUSTED EBITDA LOSS EUR 1.6 MILLION VERSUS LOSS EUR 517,000 YEAR AGO Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.