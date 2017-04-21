BRIEF-Basware Q1 oper loss widens to EUR 5.1 mln

April 21 (Reuters) - BASWARE OYJ
* Q1 NET SALES EUR 36.8 MILLION VERSUS EUR 34.1 MILLION YEAR AGO
* SAYS IS TARGETING ACCELERATED REVENUE GROWTH DURING ITS STRATEGY PERIOD 2017-2020
* EXPECTS ITS CLOUD REVENUES IN 2017 TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN
* Q1 OPERATING LOSS EUR 5.1 MILLION VERSUS LOSS EUR 2.7 MILLION YEAR AGO
* Q1 ADJUSTED EBITDA LOSS EUR 1.6 MILLION VERSUS LOSS EUR 517,000 YEAR AGO Source text for Eikon:
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