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BRIEF-Basware Q2 adj.EBITDA at EUR 320 million
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July 19, 2017 / 5:51 AM / 2 hours ago

BRIEF-Basware Q2 adj.EBITDA at EUR 320 million

1 Min Read

July 19 (Reuters) - BASWARE OYJ:

* Q2 NET SALES EUR ‍37.3​ MILLION VERSUS EUR 38.9 MILLION YEAR AGO

* Q2 ADJUSTED EBITDA EUR ‍320​ MILLION VERSUS LOSS EUR 2.5 MILLION YEAR AGO

* ‍IS TARGETING ACCELERATED REVENUE GROWTH DURING ITS STRATEGY PERIOD 2017-2020.​

* FOR 2017, BASWARE EXPECTS ITS CLOUD REVENUES TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN.

* ‍FOR 2017, BASWARE EXPECTS ITS CLOUD REVENUES TO GROW BY APPROXIMATELY 20 PERCENT, AND ADJUSTED EBITDA AT BREAKEVEN.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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