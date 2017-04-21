BRIEF-BENEFICIAL BANCORP Q1 EARNINGS PER SHARE $0.11

April 21 (Reuters) - Beneficial Bancorp Inc
* BENEFICIAL BANCORP, INC. ANNOUNCES FIRST QUARTER RESULTS AND CASH DIVIDEND TO SHAREHOLDERS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.11 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* NET INTEREST MARGIN INCREASED TO 3.04% FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2017 COMPARED TO 2.87% FOR SAME PERIOD IN 2016.
* BENEFICIAL BANCORP-FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2017, NET INTEREST INCOME INCREASED $8.6 MILLION TO $40.8 MILLION COMPARED TO $32.2 MILLION FOR SAME PERIOD IN 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: