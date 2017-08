Feb 23 (Reuters) - Bid Corporation Ltd:

* Hy HEPS 600,3 cents versus 499,1 cents

* HY net debt 1,7 bln rand versus 4,3 bln rand

* Bidcorp has declared an interim cash dividend of 250,0 cents per share

* Overall HY net revenue of 67,8 bln rand (pf2015: r68,2 billion) Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)