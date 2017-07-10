July 10 THROMBOGENICS NV:
* BIOINVENT AND THROMBOGENICS AMENDING LONG-STANDING
MONOCLONAL ANTIBODY DEVELOPMENT AGREEMENT
* AGREED TO AMEND THEIR LONG-STANDING AGREEMENT, WHICH
COVERS CO-DEVELOPMENT OF NOVEL ANTI-PLGF MONOCLONAL ANTIBODY
PRODUCTS TB-403 AND THR-317.
* UNDER CURRENT AGREEMENT, SPLIT ECONOMIC VALUE COMPOUNDS
IS 60:40 (THROMBOGENICS: BIOINVENT), WITH 50:50 COST SPLIT FOR
DEVELOPMENT COSTS
* THR-317 - THROMBOGENICS GAINS FULL AND EXCLUSIVE OWNERSHIP
OF THR-317 FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION IN ALL
NON-ONCOLOGY INDICATIONS.
* THROMBOGENICS - UNDER NEW ARRANGEMENT BIOINVENT ASSUMES
PROJECT LEAD FOR DEVELOPMENTS OF TB-403 IN ALL ONCOLOGY
INDICATIONS, AND INCREASES SHARE ECONOMIC VALUE TO 50 PERCENT
* BIOINVENT ASSUMES PROJECT LEAD FOR DEVELOPMENTS OF TB-403
IN ALL ONCOLOGY INDICATIONS; INCREASES ITS SHARE OF ECONOMIC
VALUE FROM 40 TO 50 PERCENT
SOURCE TEXT FOR EIKON:
FURTHER COMPANY COVERAGE:
(Gdynia Newsroom:)