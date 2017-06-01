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BRIEF-Biomerieux receives FDA clearance for BioFire’s FilmArray Respiratory Panel 2 (RP2)
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June 1, 2017 / 5:12 AM / 3 months ago

BRIEF-Biomerieux receives FDA clearance for BioFire’s FilmArray Respiratory Panel 2 (RP2)

Reuters Staff

1 Min Read

June 1 (Reuters) - BIOMERIEUX SA:

* BIOMÉRIEUX RECEIVES FDA CLEARANCE FOR BIOFIRE’S FILMARRAY RESPIRATORY PANEL 2 (RP2)

* BIOMÉRIEUX RECEIVES FDA CLEARANCE FOR BIOFIRE'S FILMARRAY RESPIRATORY PANEL 2 (RP2)

* ‍FILMARRA RP2 REDUCES SAMPLE-TO-RESULT TIME TO ONLY 45 MINUTES WHILE ENHANCING PATHOGEN COVERAGE AND OVERALL SENSITIVITY​

* FILMARRAY RP2 REDUCES SAMPLE-TO-RESULT TIME TO ONLY 45 MINUTES WHILE ENHANCING PATHOGEN COVERAGE AND OVERALL SENSITIVITY

* ‍FOLLOWS ANNOUNCEMENT IN APRIL THAT FILMARRAY(®) RESPIRATORY PANEL 2 PLUS (RP2PLUS) IS CE MARKED​ SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)

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