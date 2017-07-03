BRIEF-Corline Biomedical signs LOI with University of Alberta
* SIGNS LETTER OF INTENT WITH UNIVERSITY OF ALBERTA IN CANADA REGARDING THE COMPANY'S CLINICAL STUDY IN TYPE 1 DIABETES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
July 3 BIOSYNEX SA:
* LAUNCHES CAPITAL INCREASE GUARANTEED BY FOUNDING SHAREHOLDERS WITH PREFERENTIAL SUBSCRIPTION RIGHTS FOR MAXIMUM AMOUNT OF € 1.96 MILLION
* ISSUANCE OF 503,142 ORDINARY SHARES (UP TO MAXIMUM OF 516,726 SHARES IF EXTENSION CLAUSE IS FULLY EXERCISED) AT PRICE OF € 3.80 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SIGNS LETTER OF INTENT WITH UNIVERSITY OF ALBERTA IN CANADA REGARDING THE COMPANY'S CLINICAL STUDY IN TYPE 1 DIABETES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* Says it will buy land and building located in Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-gu, Seoul, Korea