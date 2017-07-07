BRIEF-Soho Development: LoI on sale of Recyling Park and Recycling Park Kamionka expired
* SAYS LOI CONCERNING SALE OF RECYLING PARK AND RECYCLING PARK KAMIONKA IS NO LONGER VALID
July 7 BONAVA AB (PUBL):
* BONAVA ACQUIRES LAND FOR 550 HOMES IN GOTHENBURG
* HAS CONCLUDED AN AGREEMENT FOR ACQUISITION OF THREE PROPERTIES FOR A PRICE OF APPROXIMATELY SEK 477 MILLION
* PROPERTIES WERE ACQUIRED FROM PLATZER FASTIGHETER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* SAYS LOI CONCERNING SALE OF RECYLING PARK AND RECYCLING PARK KAMIONKA IS NO LONGER VALID
* HAL TO ACQUIRE 25% STAKE IN DMFCO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)