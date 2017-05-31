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BRIEF-Bourbon and Kongsberg Maritime sign strategic agreement of collaborative development
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May 31, 2017 / 5:16 AM / 3 months ago

BRIEF-Bourbon and Kongsberg Maritime sign strategic agreement of collaborative development

Reuters Staff

1 Min Read

May 31 (Reuters) - BOURBON CORPORATION SA:

* BOURBON AND KONGSBERG MARITIME STRENGTHEN THEIR COLLABORATION IN DIGITAL SOLUTIONS FOR THE NEXT GENERATION CONNECTED VESSELS

* BOURBON AND KONGSBERG MARITIME HAVE NOW SIGNED A STRATEGIC AGREEMENT OF COLLABORATIVE DEVELOPMENT ON CONNECTED AND AUTONOMOUS VESSELS

* TWO COMPANIES WILL EXECUTE JOINT PROJECTS TO DEVELOP NEW WAYS OF EFFICIENT OPERATIONS IN OFFSHORE SERVICES INDUSTRY, WITH A FAST TIME-TO MARKET SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)

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