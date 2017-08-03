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43 minutes ago
BRIEF-Bucher Industries H1 EBIT at CHF 115 mln
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August 3, 2017 / 4:42 AM / 43 minutes ago

BRIEF-Bucher Industries H1 EBIT at CHF 115 mln

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - BUCHER INDUSTRIES AG:

* h1 Sales Chf 1313 Million

* h1 Operating Profit(Ebit) Chf 115 Million

* h1 Earnings Per Share in Chf 8.74

* SEES AN IMPROVEMENT IN BUSINESS PERFORMANCE COMPARED WITH 2016

* EXPECTS CONTINUED RECOVERY IN MARKET FOR AGRICULTURAL EQUIPMENT

* FOR CURRENT YEAR, GROUP ANTICIPATES AN IMPROVEMENT IN BUSINESS PERFORMANCE COMPARED WITH 2016

* EMHART GLASS SEES SALES GROWTH AND SLIGHTLY HIGHER OPERATING PROFIT MARGIN

* BUCHER HYDRAULICS IS EXPECTING FAVOURABLE MARKET ENVIRONMENT TO BE SUSTAINED

* BUCHER INDUSTRIES-EMHART GLASS SEES SALES GROWTH AND SLIGHTLY HIGHER OPERATING PROFIT MARGIN IN 2017 (REFILES TO ADD DROPPED WORDS 'IN 2017')

* BUCHER INDUSTRIES-BUCHER HYDRAULICS IS EXPECTING FAVOURABLE MARKET ENVIRONMENT TO BE SUSTAINED IN 2017 (REFILES TO ADD DROPPED WORDS 'IN 2017') Source text - bit.ly/2uYqVDg Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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