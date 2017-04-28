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BRIEF-CANAM GROUP Q1 LOSS PER SHARE C$0.04
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April 28, 2017 / 2:37 PM / 4 months ago

BRIEF-CANAM GROUP Q1 LOSS PER SHARE C$0.04

Reuters Staff

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Canam Group Inc

* CANAM GROUP ANNOUNCES ITS 2017 FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 LOSS PER SHARE C$0.04

* Q1 REVENUE C$463.5 MILLION VERSUS C$450.7 MILLION

* CANAM GROUP - Q1 RESULTS AFFECTED BY COST OVERRUNS ON U.S. BRIDGE PROJECTS AND HEAVY STRUCTURAL STEEL PROJECTS

* CANAM GROUP INC - ORDER BACKLOG STOOD AT $1,041 MILLION AS AT APRIL 1, 2017, COMPARED TO $1,139 MILLION AS AT DECEMBER 31, 2016

* CANAM GROUP INC SAYS Q1 RESULTS ALSO AFFECTED BY WEAKER CANADIAN NON-RESIDENTIAL CONSTRUCTION MARKET

* CANAM GROUP INC SAYS U. S. BRIDGE PROJECTS WILL BE COMPLETED DURING Q2

* CANAM GROUP INC - DUE TO TRANSACTION ANNOUNCED APRIL 27, BOARD OF DIRECTORS TOOK DECISION TO SUSPEND DIVIDEND PAYOUTS

* CANAM GROUP INC SAYS ORDER BACKLOG STOOD AT $1,041 MILLION AS AT APRIL 1, 2017, COMPARED TO $1,139 MILLION AS AT DECEMBER 31, 2016

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW C$-0.04 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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