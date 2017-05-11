FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Cancom Q1 EBITDA up to EUR 16.8 mln
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
Breakingviews
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#IT Services & Consulting
May 11, 2017 / 8:44 AM / 3 months ago

BRIEF-Cancom Q1 EBITDA up to EUR 16.8 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 11 (Reuters) - CANCOM SE:

* CANCOM RELEASES FINANCIAL FIGURES FOR THE FIRST QUARTER OF 2017

* Q1 CONSOLIDATED REVENUES GREW BY 9.6 PERCENT TO EURO 257.3 MILLION (Q1/16: EURO 234.7 MILLION)

* WITH REPORTED EARNINGS BEFORE TAXES (EBT), CANCOM GROUP ACHIEVED AN INCREASE OF 13.1 PERCENT UP TO EUR 11.2 MILLION (Q1/16: EUR 9.9 MILLION)

* EARNINGS PER SHARE FOR FIRST THREE MONTHS OF CURRENT FINANCIAL YEAR AMOUNTED TO EUR 0.46 AND TOPPED PREVIOUS YEAR'S EARNINGS PER SHARE OF EUR 0.43

* Q1 GROUP EBITDA ENDED UP TO EUR 16.8 MILLION; GROWTH OF 14.3 PERCENT AGAINST COMPARABLE LEVEL OF PREVIOUS YEAR'S QUARTER OF EUR 14.7 MILLION (Q1/16 REPORTED: EUR 16.1 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.