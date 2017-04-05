BRIEF-Cantargia: Intention to Grant notice in Europe for CAN04 product candidate

April 5 (Reuters) - CANTARGIA AB:
* CANTARGIA RECEIVES AN INTENTION TO GRANT NOTICE IN EUROPE FOR ITS CAN04 PRODUCT CANDIDATE
* PATENT, WHEN GRANTED, PROVIDES PROTECTION OF CAN04 IN EUROPE UNTIL 2035
* ADDITION TO EUROPE, CANTARGIA HAS SUBMITTED PATENT APPLICATIONS FOR CAN04 IN SEVERAL OTHER TERRITORIES, INCLUDING UNITED STATES, JAPAN AND CHINA
* SUBMITTED PATENT APPLICATIONS FOR CAN04 IN SEVERAL OTHER TERRITORIES, INCLUDING UNITED STATES, JAPAN AND CHINA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)