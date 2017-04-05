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BRIEF-Cantargia: Intention to Grant notice in Europe for CAN04 product candidate
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April 5, 2017 / 12:20 PM / 5 months ago

BRIEF-Cantargia: Intention to Grant notice in Europe for CAN04 product candidate

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - CANTARGIA AB:

* CANTARGIA RECEIVES AN INTENTION TO GRANT NOTICE IN EUROPE FOR ITS CAN04 PRODUCT CANDIDATE

* PATENT, WHEN GRANTED, PROVIDES PROTECTION OF CAN04 IN EUROPE UNTIL 2035

* ADDITION TO EUROPE, CANTARGIA HAS SUBMITTED PATENT APPLICATIONS FOR CAN04 IN SEVERAL OTHER TERRITORIES, INCLUDING UNITED STATES, JAPAN AND CHINA

* SUBMITTED PATENT APPLICATIONS FOR CAN04 IN SEVERAL OTHER TERRITORIES, INCLUDING UNITED STATES, JAPAN AND CHINA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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