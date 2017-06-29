June 29 CASTELLUM AB:
* CASTELLUM BUILDS THE NORDIC REGION'S FIRST WELL-CERTIFIED BUILDING FOR SEKM 350
* INVESTMENT IS ESTIMATED TO SEKM 350, INCLUDING LAND ACQUISITION
* CASTELLUM HAS SIGNED TWO LEASING CONTRACTS, CORRESPONDING TO AN ECONOMIC OCCUPANCY RATE
OF 62% IN RELATION TO TOTAL ANNUAL RENTAL VALUE OF SEKM 22.7
* NEW BUILDING IS EXPECTED TO BE COMPLETED DURING Q1 OF 2019
* THE TWO CONTRACTS ARE A FIVE-YEAR DEAL WITH BOOZT FASHION AND SEVEN-YEAR DEAL WITH OPEN
COMMUNITY CONCEPT (MINDPARK)
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Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)