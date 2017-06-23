June 23 CELESIO AG
* FY EBIT FROM CONTINUING OPERATIONS, ADJUSTED FOR SPECIAL
EFFECTS, FELL BY 29.1% TO EUR 302.6M COMPARED TO EUR 426.6M IN
FISCAL YEAR 2016
* GENERATED GROUP REVENUE OF EUR 20,644 M IN FISCAL YEAR
2017, DOWN 2.6% ON FISCAL YEAR 2016
* EXPECTS FOR 2018 CONTINUED OPERATIONS REVENUE SLIGHTLY
ABOVE FISCAL 2017 AND A SLIGHT DECREASE IN ADJUSTED EBIT
COMPARED TO FISCAL 2017
* ADJUSTED EBIT WAS ADVERSELY IMPACTED BY UK GOVERNMENTAL
REIMBURSEMENT CUTS, SALE OF CELESIO’S NORWEGIAN AND SWEDISH
OPERATIONS IN PREVIOUS FY AND DEVALUATION OF BRITISH POUND
Source text for Eikon:
Further company coverage:
(Gdynia Newsroom)