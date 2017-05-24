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BRIEF-Cellnex Telecom buys Swiss Towers AG in consortium, for 430 mln euros
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May 24, 2017 / 6:15 AM / 3 months ago

BRIEF-Cellnex Telecom buys Swiss Towers AG in consortium, for 430 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 24 (Reuters) - CELLNEX TELECOM SA:

* SAYS BUYS SWISS TOWERS FOR A TOTAL CONSIDERATION OF 430 MILLION EUROS

* CLOSING EXPECTED WITHIN C.1 MONTH OF SIGNING, SUBJECT TO MERGER CONTROL CLEARANCE

* FINANCED THROUGH A COMBINATION OF NON-RECOURSE DEBT (142 MILLION EUROS) AND CONTRIBUTIONS FROM PARTNERS (316 MILLION EUROS)

* ACQUIRES SWISS TOWERS AG IN CONSORTIUM WITH DEUTSCHE TELEKOM CAPITAL PARTNERS (DTCP) AND SWISS LIFE ASSET MANAGERS

* TO HOLD A 54 PERCENT STAKE IN CELLNEX SWITZERLAND, THUS CONTROLLING AND CONSOLIDATING THE ENTITY Source text for Eikon:

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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