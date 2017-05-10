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BRIEF-Cellnovo secures 5 million euro debt financing from Kreos Capital
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May 10, 2017 / 5:22 AM / 3 months ago

BRIEF-Cellnovo secures 5 million euro debt financing from Kreos Capital

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - CELLNOVO GROUP SA:

* CELLNOVO SECURES EUR 5 MILLION ($5.5 MILLION) DEBT FINANCING FROM KREOS CAPITAL

* REPORTS THAT IT HAS SIGNED AN INITIAL STRUCTURED DEBT FINANCING AGREEMENT WITH KREOS CAPITAL (KREOS)

* THIS EUR 5 MILLION FINANCING COMPRISES ONE TRANCHE AND HAS BEEN FULLY DRAWN DOWN AS OF TODAY

* THESE FUNDS SUPPLEMENT THE EQUITY LINE FACILITY (PACEO) RECENTLY IMPLEMENTED WITH KEPLER CHEUVREUX Source text: bit.ly/2pivmY9 Further company coverage: ($1 = 0.9182 euros) (Gdynia Newsroom)

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