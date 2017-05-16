FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-Cenit Q1 EBIT up 2.8 pct at 2.15 mln euros
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
North Korea
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
Breakingviews
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#IT Services & Consulting
May 16, 2017 / 5:53 AM / 3 months ago

BRIEF-Cenit Q1 EBIT up 2.8 pct at 2.15 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - CENIT AG

* THE FIRST QUARTER OF 2017 GOES ACCORDING TO PLAN

* Q1 SALES REVENUES OF EUR K 29,955 (PRIOR YEAR: EUR K 29,628/1.1%)

* Q1 EBITDA OF EUR K 2,656 (PRIOR YEAR: EUR K 2,745/-3.3%) AND EBIT OF EUR K 2,154 (PRIOR YEAR: EUR K 2,095/2.8%)

* FOR CURRENT YEAR, CENIT GROUP IS ANTICIPATING A SALES GROWTH BY 2% WITH UNCHANGED EARNINGS (EBIT) COMPARED TO PREVIOUS YEAR

* DURING FIRST THREE MONTHS, GROUP-WIDE ORDER INTAKE TOTALED EUR 84.520 MILLION (PRIOR YEAR: EUR 34.618 MILLION) Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.