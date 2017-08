March 31 (Reuters) - Compania Espanola de Viviendas en Alquiler SA (Cevasa):

* FY 2016 EPRA NNNAV at 12.07 euros ($12.90) per share versus 11.32 euros per share year ago

* Says real estate assets valued at 385.5 million euros at end-Dec 2016, up 4.45 percent versus year ago Source text for Eikon:

