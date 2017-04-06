April 6 CHR. HANSEN
* Q2 REVENUE EUR 259.4 MILLION (REUTERS POLL EUR 260 MILLION)
* Q2 EBIT EX-ITEMS EUR 70.1 MILLION (REUTERS POLL EUR 73.0 MILLION)
* OUTLOOK FOR 2016/17 IS UNCHANGED COMPARED TO ANNOUNCEMENT OF 11 JANUARY 2017.
* STILL SEES ORGANIC REVENUE GROWTH: 8-10% (PREVIOUSLY 8-10%)
* SEES EBIT MARGIN BEFORE SPECIAL ITEMS: SLIGHTLY INCREASING (PREVIOUSLY SLIGHTLY
INCREASING)
* SEES 2016/17 FREE CASH FLOW BEFORE ACQUISITIONS, DIVESTMENTS AND SPECIAL ITEMS: AROUND EUR
175 MILLION (PREVIOUSLY AROUND EUR 175 MILLION)
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(Gdynia Newsroom)