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BRIEF-Citycon Q1 net rental income at EUR 56.6 mln in line with expectations
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April 20, 2017 / 6:30 AM / 4 months ago

BRIEF-Citycon Q1 net rental income at EUR 56.6 mln in line with expectations

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - CITYCON OYJ:

* GOOD START TO THE YEAR - EPRA EARNINGS GROWTH FUELED BY SWEDEN AND NORWAY

* Q1 NET RENTAL INCOME EUR 56.6 MILLION (REUTERS POLL: EUR 56.8 MILLION)

* Q1 DIRECT OPERATING PROFIT EUR 50.3 MILLION (REUTERS POLL: EUR 49.3 MILLION)

* FORECASTS 2017 DIRECT OPERATING PROFIT TO CHANGE BY EUR -7 TO 12 MILLION

* EXPECTS 2017 EPRA EARNINGS TO CHANGE BY EUR -13 TO 5 MILLION FROM PREVIOUS YEAR

* EXPECTS 2017 EPRA EPS (BASIC) TO BE EUR 0.155-0.175 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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