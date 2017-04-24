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4 months ago
BRIEF-COBALT 27 ANNOUNCES OFFERING OF SHARES AND AGREEMENTS TO ACQUIRE PHYSICAL COBALT AND COBALT-RELATED ROYALTIES
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April 24, 2017 / 7:41 PM / 4 months ago

BRIEF-COBALT 27 ANNOUNCES OFFERING OF SHARES AND AGREEMENTS TO ACQUIRE PHYSICAL COBALT AND COBALT-RELATED ROYALTIES

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Cobalt 27 Capital Corp:

* COBALT 27 ANNOUNCES NEW BOARD, OFFERING OF SHARES AND AGREEMENTS TO ACQUIRE PHYSICAL COBALT AND COBALT-RELATED ROYALTIES

* COBALT 27 CAPITAL- APPOINTED SCOTIA CAPITAL, CANACCORD GENUITY, TD SECURITIES TO RAISE $200 MILLION THROUGH A DISTRIBUTION OF COMPANY'S COMMON SHARES

* COBALT 27 CAPITAL -ENTERED INTO ROYALTY CONTRACTS TO ACQUIRE 8 ROYALTIES ON EXPLORATION-STAGE PROPERTIES CONTAINING COBALT, FOR $1.2 MILLION

* COBALT 27 CAPITAL CORP - APPOINTED NEW OFFICERS AND DIRECTORS, BEING ANTHONY MILEWSKI AS CHAIRMAN, CEO AND CINDY DAVIS AS CFO Source text for Eikon: Further company coverage:

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