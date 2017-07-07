Swiss stocks - Factors to watch on July 7
ZURICH, July 7 The following are some of the main factors expected to affect Swiss stocks on Friday:
July 7 COMET HOLDING AG:
* SUBSTANTIALLY BOOSTED ITS SALES IN FIRST SIX MONTHS OF 2017, TO ABOUT CHF 214 MILLION, THANKS MAINLY TO STRONG SEMICONDUCTOR BUSINESS
* DRIVEN BY SALES GROWTH AND IMPROVED COST STRUCTURES, H1 NET INCOME ROSE SIGNIFICANTLY FROM SAME PERIOD ONE YEAR EARLIER Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
ZURICH, July 7 The following are some of the main factors expected to affect Swiss stocks on Friday:
* SAID ON THURSDAY AWARDED CONTRACT FOR DW 288 SERIES 3 DIAMOND WIRE CUTTING TECHNOLOGY FOR AROUND CHF 12 MILLION FROM LEADING EUROPEAN BRAND OF SOLAR PANELS