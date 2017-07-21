BRIEF-Compagnie Plastic Omnium H1 net income group share rises to 210.3‍​ million euros

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July 21 (Reuters) - COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA:
* H1 CONSOLIDATED REVENUE EUR 3.45 BILLION VERSUS EUR 2.66 BILLION YEAR AGO
* H1 ECONOMIC REVENUE EUR 4.06 BILLION VERSUS EUR 3.18 BILLION YEAR AGO
* H1 EBITDA EUR 468.6 MILLION VERSUS EUR 383.3 MILLION YEAR AGO
* H1 NET INCOME GROUP SHARE EUR 210.3 MILLION VERSUS EUR 155.3 MILLION YEAR AGO
* SAYS ECONOMIC REVENUE TO EXCEED EUR 10 BILLION BY 2021-CEO
* FY 2017 AUTOMOBILE PRODUCTION IS EXPECTED TO RISE BY 1.5 TO 2 PERCENT
* EXPECTS STRONG GROWTH IN FY RESULTS AND BALANCE SHEET STRUCTURE TO CONTINUE TO IMPROVE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)