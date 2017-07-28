FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 hours ago
BRIEF-CRCAM Nord de France H1 net banking income down 2.5 pct, at 318 million euros
#Russia
#Trump
#Earnings
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
McCain, once belittled by Trump, hands him big defeat in healthcare vote
Politics
McCain, once belittled by Trump, hands him big defeat in healthcare vote
Coal exports soar, in boost to Trump energy agenda
Energy and Environment
Coal exports soar, in boost to Trump energy agenda
Power of ad 'duopoly' on show
TECH
Power of ad 'duopoly' on show
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
July 28, 2017 / 4:03 PM / 2 hours ago

BRIEF-CRCAM Nord de France H1 net banking income down 2.5 pct, at 318 million euros

1 Min Read

July 28 (Reuters) - Crcam Nord De France SC :

* H1 IFRS CONSOLIDATED NET BANKING INCOME EUR 318 MILLION VERSUS EUR 326.2 MILLION YEAR AGO

* H1 IFRS CONSOLIDATED GROSS OPERATING PROFIT EUR 122 MILLION VERSUS EUR 134.9 MILLION YEAR AGO

* H1 IFRS CONSOLIDATED NET INCOME GROUP SHARE EUR 90.6 MILLION VERSUS EUR 91.2 MILLION YEAR AGO

* H1 BASEL 3 SOLVENCY RATIO (UNPHASED) 17.9 PERCENT VERSUS 22.4 PERCENT YEAR AGO

* LIQUIDITY RATIO LCR WAS 93.4 PERCENT AS OF JUNE 30, 2017 VERSUS 96 PERCENT YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.