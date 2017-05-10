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BRIEF-Creta Farm targets international markets via exports, while increases distribution points in Greece
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May 10, 2017 / 1:02 PM / 3 months ago

BRIEF-Creta Farm targets international markets via exports, while increases distribution points in Greece

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - CRETA FARM SA

* CONTINUES THE PRODUCTION OF INNOVATIVE PRODUCTS AND INVESTMENT IN RESEARCH AND DEVELOPMENT

* CONTINUES TO TARGET INTERNATIONAL MARKETS, EITHER THROUGH EXPORTS OR THROUGH LICENSING AGREEMENTS

* INCREASES DISTRIBUTION POINTS OF ITS PRODUCTS IN DOMESTIC MARKET AND EXPANDING SALES TO OTHER DISTRIBUTION CHANNELS BEYOND TOP RETAIL

* SAYS IN FIRST MONTHS OF 2017, IT ENTERED THE BALKAN MARKET WITH POSSIBLE AGREEMENTS WITH LOCAL PARTNERS WHICH WILL STRENGTHEN COMPANY Source text: [ID:bit.ly/2pz6Eiv] Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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