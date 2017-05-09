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BRIEF-CROWN CAPITAL PARTNERS Q1 BASIC EARNINGS PER SHARE $0.18
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May 9, 2017 / 4:11 PM / 3 months ago

BRIEF-CROWN CAPITAL PARTNERS Q1 BASIC EARNINGS PER SHARE $0.18

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Crown Capital Partners Inc

* CROWN CAPITAL PARTNERS ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR Q1 2017

* QTRLY REVENUE INCREASED TO $6.8 MILLION (2016 - $5.1 MILLION)

* CROWN CAPITAL PARTNERS INC SAYS APPOINTMENT OF MICHAEL OVERVELDE TO POSITION OF SENIOR VICE PRESIDENT, FINANCE AND CFO EFFECTIVE MAY 10, 2017

* CROWN CAPITAL PARTNERS INC SAYS LYLE BOLEN WILL REMAIN WITH CORPORATION IN A CONSULTING CAPACITY TO ENSURE A SMOOTH TRANSITION OF RESPONSIBILITIES

* Q1 BASIC EARNINGS PER SHARE $0.18 Source text for Eikon: Further company coverage:

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