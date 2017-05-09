BRIEF-CROWN CAPITAL PARTNERS Q1 BASIC EARNINGS PER SHARE $0.18

May 9 (Reuters) - Crown Capital Partners Inc
* CROWN CAPITAL PARTNERS ANNOUNCES FINANCIAL RESULTS FOR Q1 2017
* QTRLY REVENUE INCREASED TO $6.8 MILLION (2016 - $5.1 MILLION)
* CROWN CAPITAL PARTNERS INC SAYS APPOINTMENT OF MICHAEL OVERVELDE TO POSITION OF SENIOR VICE PRESIDENT, FINANCE AND CFO EFFECTIVE MAY 10, 2017
* CROWN CAPITAL PARTNERS INC SAYS LYLE BOLEN WILL REMAIN WITH CORPORATION IN A CONSULTING CAPACITY TO ENSURE A SMOOTH TRANSITION OF RESPONSIBILITIES
* Q1 BASIC EARNINGS PER SHARE $0.18 Source text for Eikon: Further company coverage: