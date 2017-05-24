BRIEF-Curetis reiterates it expects FDA to provide decision on clearance of Unyvero LRT in H2 2017

May 24 (Reuters) - Curetis Nv:
* CURETIS PROVIDES UPDATE ON UNYVERO LRT FDA 510(K) SUBMISSION
* CURETIS REITERATES THAT IT EXPECTS FDA TO PROVIDE DECISION ON CLEARANCE OF UNYVERO LRT IN SECOND HALF OF 2017
* PLANS TO CONTINUE WORKING CLOSELY WITH FDA REVIEWERS TO IDENTIFY AN APPROPRIATE PATH TO DEVELOP OR AUGMENT BAL DATA PACKAGE
* TOTAL NUMBER OF ADDITIONAL UNYVERO LRT APPLICATION CARTRIDGE RUNS IS EXPECTED TO BE AROUND 500 TO 1,000 AND WILL LIKELY BE COMPLETED IN COMING 3 TO 4 MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)