BRIEF-DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP ANNOUNCES RIGHTS OFFERING

May 16 (Reuters) - Data Communications Management
* DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP. ANNOUNCES RIGHTS OFFERING TO RAISE GROSS PROCEEDS OF UP TO $9.3 MILLION
* INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM RIGHTS OFFERING TO PAY DOWN OUTSTANDING BORROWINGS UNDER ITS REVOLVING CREDIT FACILITY
* EVERY 2 RIGHTS HELD WILL ENTITLE ELIGIBLE HOLDER OF RIGHTS TO SUBSCRIBE FOR 1 COMMON SHARE AT SUBSCRIPTION PRICE OF $1.40
* RIGHTS WILL EXPIRE AT 5:00 P.M. ON JUNE 22, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: