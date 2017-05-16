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May 16, 2017 / 4:38 PM / 3 months ago

BRIEF-DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP ANNOUNCES RIGHTS OFFERING

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - Data Communications Management

* DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP. ANNOUNCES RIGHTS OFFERING TO RAISE GROSS PROCEEDS OF UP TO $9.3 MILLION

* INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM RIGHTS OFFERING TO PAY DOWN OUTSTANDING BORROWINGS UNDER ITS REVOLVING CREDIT FACILITY

* COMPANY IS OFFERING A TOTAL OF 13.26 MILLION RIGHTS

* EVERY 2 RIGHTS HELD WILL ENTITLE ELIGIBLE HOLDER OF RIGHTS TO SUBSCRIBE FOR 1 COMMON SHARE AT SUBSCRIPTION PRICE OF $1.40

* RIGHTS WILL EXPIRE AT 5:00 P.M. ON JUNE 22, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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