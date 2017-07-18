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BRIEF-Decision from European Commission concerning state aid to Vestjysk Bank
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July 18, 2017 / 2:01 PM / in 2 hours

BRIEF-Decision from European Commission concerning state aid to Vestjysk Bank

1 Min Read

July 18 (Reuters) - VESTJYSK BANK A/S:

* DECISION FROM THE EUROPEAN COMMISSION CONCERNING STATE AID TO VESTJYSK BANK

* DANISH STATE HAS TODAY NOTIFIED BANK THAT EUROPEAN COMMISSION HAS DECIDED TO APPROVE STATE AID SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS

* Restructuring Period Ends on 31 December 2019

* DECISION, INCLUDING TERMS, DOES NOT GIVE RISE TO CHANGING BANK'S STRATEGY OR PROFIT FORECAST FOR 2017

* IF BANK OBTAINS RETURN ON EQUITY AFTER TAX IN 2018 AT FIXED LEVEL IN INTERVAL BETWEEN 7-11 %, RESTRUCTURING PERIOD ENDS ON 31 DEC 18 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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