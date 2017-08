April 20 (Reuters) - Defama Deutsche Fachmarkt AG:

* Q1 FFO up 47 percent at 472,000 euros ($508,060.80)

* Confirms growth targets for FY 2017

* Q1 sales of 1.061 million euros (previous year: 670,000 euros), EBITDA of 684,000 euros (463,000 euros) Source text for Eikon: Further company coverage: ($1 = 0.9290 euros) (Gdynia Newsroom)