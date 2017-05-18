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BRIEF-Devoran under new development strategy plans to acquire attractive commercial real estates
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May 18, 2017 / 9:26 AM / 3 months ago

BRIEF-Devoran under new development strategy plans to acquire attractive commercial real estates

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - DEVORAN SA:

* UNDER NEW DEVELOPMENT STRATEGY THE CORE BUSINESS OF CO TO CONSIST OF ACQUIRING ATTRACTIVE COMMERCIAL REAL ESTATES

* AIMS TO ACQUIRE ASSETS AT ATTRACTIVE PRICES, MODERNIZE THEM AND LET

* UNDER THIS STRATEGY PLANS ALSO TO ACQUIRE ENTITIES THAT OWN REAL ESTATES, AND THEN MODERNIZE AND RENT MENTIONED REAL ESTATES

* PLANS TO FINANCE NEW STRATEGY FIRST FROM ISSUANCE OF NEW SHARES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS AND THEN FROM BANK LOANS, LEASING COMPANIES, ISSUE OF BONDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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