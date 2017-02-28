BRIEF-DIAMONDROCK ACQUIRES L'AUBERGE DE SEDONA AND ORCHARDS INN SEDONA FOR $97 MLN

Feb 28 (Reuters) - Diamondrock Hospitality Co
* DIAMONDROCK ACQUIRES L'AUBERGE DE SEDONA AND ORCHARDS INN SEDONA FOR $97 MILLION
* DIAMONDROCK HOSPITALITY CO - FUNDED ACQUISITION WITH EXISTING CORPORATE CASH AND CURRENTLY MAINTAINS OVER $100 MILLION IN UNRESTRICTED CORPORATE CASH
* DIAMONDROCK HOSPITALITY CO - SEES FY COMPARABLE REVPAR DOWN 1.0 PERCENT TO UP 1.0 PERCENT
* DIAMONDROCK HOSPITALITY CO SEES 2017 ADJUSTED FFO PER SHARE $0.96 TO $1.01
* FY2017 FFO PER SHARE VIEW $0.96 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: