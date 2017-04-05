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#First Republic News
April 5, 2017 / 6:40 AM / 6 months ago

BRIEF-Diamyd Medical invests in patent protection for Diamyd

Reuters Staff

1 Min Read

April 5 (Reuters) - DIAMYD MEDICAL AB

* DIAMYD MEDICAL INVESTS IN BROAD INTERNATIONAL PATENT PROTECTION FOR DIAMYD® AND NEW STUDY DRUG HAS BEEN PRODUCED

* SUCCESSFUL PRODUCTION OF NEW DIAMYD® HAS BEEN CARRIED OUT BY NEW MANUFACTURER AND STUDY DRUGS LASTS UNTIL 2021

* PATENT APPLICATION INVOLVING INTRALYMPHATIC ADMINISTRATION OF ANTIGEN IS IN INTERNATIONAL INVESTIGATION PHASE IN SEVERAL COUNTRIES INCLUDING UNITED STATES, EUROPE, JAPAN AND CHINA

* GRANTED CLAIMS PROVIDE PROTECTION THAT EXTENDS TO 2035

* SUCCESSFUL PRODUCTION OF NEW DIAMYD® HAS BEEN CARRIED OUT BY NEW MANUFACTURER AND STUDY DRUGS LASTS UNTIL 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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