BRIEF-D'Ieteren group's consolidated sales rose by 11.9 pct in Q1 2017

June 1 (Reuters) - D'IETEREN SA:
* D'IETEREN GROUP'S CONSOLIDATED SALES ROSE BY 11.9% IN 1Q 2017
* MOLESKINE'S REVENUES INCREASED BY 13.8% IN Q1 2017 UNDERPINNED BY STRONG GROWTH IN RETAIL, E-COMMERCE AND WHOLESALE.
* EXPECTS HOWEVER A RESULT OVER FIRST SEMESTER 2017 THAT SHOULD BE MORE OR LESS EQUIVALENT TO RESULT REALIZED OVER FIRST SEMESTER 2016, AT COMPARABLE PERIMETERS
* Q2 GROUP AIMS AT AN ADJUSTED CONSOLIDATED RESULT BEFORE TAX, THAT IS ABOUT 10% HIGHER COMPARED TO EUR 241.6 MILLION IN 2016
* MOLESKINE REITERATES ITS OUTLOOK Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)