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BRIEF-D'Ieteren group's consolidated sales rose by 11.9 pct in Q1 2017
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June 1, 2017 / 5:37 AM / 3 months ago

BRIEF-D'Ieteren group's consolidated sales rose by 11.9 pct in Q1 2017

Reuters Staff

1 Min Read

June 1 (Reuters) - D'IETEREN SA:

* D'IETEREN GROUP'S CONSOLIDATED SALES ROSE BY 11.9% IN 1Q 2017

* MOLESKINE'S REVENUES INCREASED BY 13.8% IN Q1 2017 UNDERPINNED BY STRONG GROWTH IN RETAIL, E-COMMERCE AND WHOLESALE.

* ‍MAINTAINS ITS FULL-YEAR GUIDANCE​

* ‍EXPECTS HOWEVER A RESULT OVER FIRST SEMESTER 2017 THAT SHOULD BE MORE OR LESS EQUIVALENT TO RESULT REALIZED OVER FIRST SEMESTER 2016, AT COMPARABLE PERIMETERS​

* Q2 GROUP AIMS AT AN ADJUSTED CONSOLIDATED RESULT BEFORE TAX, THAT IS ABOUT 10% HIGHER COMPARED TO EUR 241.6 MILLION IN 2016

* ‍MOLESKINE REITERATES ITS OUTLOOK​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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