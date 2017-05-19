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May 19, 2017 / 5:03 AM / 3 months ago

BRIEF-Dr Hoenle H1 operating result up 5.2% at 5.6 mln euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 19 (Reuters) - DR HOENLE AG

* H1 OPERATING RESULT IMPROVED BY 5.2% TO EUR5,623 THOUSAND

* H1 CONSOLIDATED NET INCOME IMPROVED BY 7.3% TO EUR3,819 THOUSAND

* ANTICIPATE STEADY GROWTH IN REVENUE AND EARNINGS IN SECOND HALF OF YEAR

* IN FIRST SIX MONTHS OF 2016/2017 FINANCIAL YEAR, REVENUE GENERATED BY HÖNLE GROUP INCREASED BY 5.4% TO EUR47,228 THOUSAND

* ANTICIPATE REVENUE OF BETWEEN EUR95 MILLION AND EUR105 MILLION FOR HÖNLE GROUP IN 2016/2017 FINANCIAL YEAR. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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