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BRIEF-DSM to make equity investment in Amyris
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May 8, 2017 / 12:49 PM / 3 months ago

BRIEF-DSM to make equity investment in Amyris

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - DSM:

* ROYAL DSM TO MAKE EQUITY INVESTMENT IN AMYRIS WITH THE PURPOSE OF ESTABLISHING A LONG-TERM RELATIONSHIP

* AGREED TO MAKE AN INITIAL EQUITY INVESTMENT IN AMYRIS OF US$25 MILLION, TRANSLATING INTO A SHAREHOLDING OF ABOUT 12 PCT

* SUBJECT TO THE SATISFACTION OF CERTAIN CONDITIONS, DSM MAY INVEST AN ADDITIONAL US$25 MILLION IN AMYRIS

* FIRST TRANCHE IS EXPECTED TO CLOSE ON MAY 11 2017, WITH SECOND TRANCHE, IF APPROVED BY DSM’S MANAGING BOARD, EXPECTED TO CLOSE WITHIN 90 DAYS OF CLOSING OF FIRST TRANCHE Source text for Eikon: Further company coverage:, (Gdynia Newsroom)

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