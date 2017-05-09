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BRIEF-Eckert & Ziegler Q1 sales up by 5% yoy to EUR 37.6 mln
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May 9, 2017 / 5:51 AM / 3 months ago

BRIEF-Eckert & Ziegler Q1 sales up by 5% yoy to EUR 37.6 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - ECKERT & ZIEGLER

* ECKERT & ZIEGLER: SALES GROWTH AND JUMP IN INCOME IN FIRST QUARTER

* IN 2017, EARNINGS ARE EXPECTED TO INCREASE AND COULD EXCEED EUR 2.00 PER SHARE, ASSUMING THAT EXCHANGE RATES REMAIN STABLE AND EXCLUDING ACQUISITIONS AND SALE OF DIVISIONS

* INCREASED ITS SALES IN Q1 OF 2017 BY 5 % YEAR ON YEAR TO EUR 37.6 MILLION

* IN 2017 SALES OF JUST UNDER EUR 150 MILLION ARE EXPECTED

* Q1 EARNINGS PER SHARE ROSE TO EUR 0.69 PER SHARE, INCREASING COMPARED WITH PRIOR YEAR'S QUARTER BY EUR 0.22 PER SHARE OR 47 % Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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