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BRIEF-EDAG Engineering Group Q1 adj EBIT was at EUR 10.7 mln
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May 10, 2017 / 5:42 AM / 3 months ago

BRIEF-EDAG Engineering Group Q1 adj EBIT was at EUR 10.7 mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 10 (Reuters) - EDAG ENGINEERING GROUP AG:

* STRONG CASH-FLOWS IN Q1 - MARKET DYNAMICS INTACT - OUTLOOK CONFIRMED

* REVENUES IN FIRST THREE MONTHS OF BUSINESS YEAR WERE AT 178.1 MILLION EUROS AFTER 182.6 MILLION EUROS IN PREVIOUS YEAR

* Q1 ADJUSTED EBIT WAS AT 10.7 MILLION EUROS (PREVIOUS YEAR: 12.8 MILLION EUROS)

* OVERALL MARKET DYNAMICS ARE INTACT, SO OUTLOOK FOR EDAG REMAINS POSITIVE

* FOR CURRENT YEAR, MANAGEMENT EXPECTS AN INCREASE IN REVENUES OF UP TO 5% AND AN ADJUSTED EBIT-MARGIN OF APPROXIMATELY 6-8% Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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