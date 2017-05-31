BRIEF-EFE revises 2017-2020 strategy, changes course of business

May 31 (Reuters) - EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (EFE) :
* UNDER REVISED 2017-2020 STRATEGY PLANS TO FOCUS ON PRODUCTION RELATED TO ELECTRONICS, DISTRIBUTION OF THESE PRODUCTS
* UNDER REVISED 2017-2020 STRATEGY ALSO TO WORK ON DEVICES RELATED TO TELEMEDICINE
* ALSO THROUGH UNITS PLANS TO EXTRACT AMBER, PRODUCE DRONS, WORK ON IT PROJECTS
* SAYS REVISED STRATEGY SHOULD GENERATE HIGHER REVENUE, PROFITS, CO PLANS TO BECOME DIVIDEND COMPANY
* PLANS NO FURTHER ASSETS SALES AND TREAT ITS INVESTMENTS AS LONG-TERM ONES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)