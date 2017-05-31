FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
3 months ago
BRIEF-EFE revises 2017-2020 strategy, changes course of business
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
Philip Morris threatened over alleged India violations
Business
Philip Morris threatened over alleged India violations
Communal heating network taps into German cities' growth
Reuters Focus
Communal heating network taps into German cities' growth
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#IT Services & Consulting
May 31, 2017 / 8:16 AM / 3 months ago

BRIEF-EFE revises 2017-2020 strategy, changes course of business

Reuters Staff

1 Min Read

May 31 (Reuters) - EUROPEJSKI FUNDUSZ ENERGII SA (EFE) :

* UNDER REVISED 2017-2020 STRATEGY PLANS TO FOCUS ON PRODUCTION RELATED TO ELECTRONICS‍​, DISTRIBUTION OF THESE PRODUCTS

* UNDER REVISED 2017-2020 STRATEGY ALSO TO WORK ON DEVICES RELATED TO TELEMEDICINE

* ALSO THROUGH UNITS PLANS TO EXTRACT AMBER, PRODUCE DRONS‍​, WORK ON IT PROJECTS

* SAYS REVISED STRATEGY ‍​SHOULD GENERATE HIGHER REVENUE, PROFITS, CO PLANS TO BECOME DIVIDEND COMPANY‍​

* PLANS NO FURTHER ASSETS SALES AND TREAT ITS INVESTMENTS AS LONG-TERM ONES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.