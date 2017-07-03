BRIEF-Kongsberg Gruppen appoints new CFO
* GYRID SKALLEBERG INGERØ IS APPOINTED NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER
July 3 ELLAKTOR SA:
* Q1 2017 CONSOLIDATED REVENUE AT EUR 485.3 MILLION VERSUS EUR 399.6 MILLION YEAR AGO
* Q1 2017 CONSOLIDATED EBIT AT EUR 36.4 MILLION VERSUS EUR 39.3 MILLION YEAR AGO
* Q1 2017 BEFORE TAX PROFIT AT EUR 23.2 MILLION VERSUS EUR 16.6 MILLION YEAR AGO Source text: bit.ly/2tEBH0Y Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* GYRID SKALLEBERG INGERØ IS APPOINTED NEW CHIEF FINANCIAL OFFICER
* SAID ON FRIDAY IT WOULD NOT REIMBURSE THE FOURTH TRANCHE OF 6.0 PCT 2014-2018 CONVERTIBLE BOND