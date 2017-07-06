惠誉：中国住宅市场降温将令经济承压

(The following statement was released by the rating agency) SHANGHAI/HONG KONG/SINGAPORE, July 06 (Fitch) 本文章英文原文最初于2017年7月2日发布于：<a href="https://www.fitchratings.com/site/pr/1025993">Fitch: China's Cooling Housing Market Set to Weigh on Economy 惠誉评级表示，由于多个城市加强住宅限购并且收紧信贷，中国住宅市场可能继续降温。作为中国经济的关键周期性行业，住宅市场将令今年下半年和2018年的经济增长承压。 已经有迹象表明住宅市场增长正在放缓。2017年5月，新建住宅销售过去十二个月同比增速已放缓至24.0%，在2016年12月达到36.2%的高峰后连续第五个月降低 。价格涨幅也缩小。2016年，一线城市的二手住宅价格上涨28.7%，但2017年前五个月内仅增长3.6%，并在5月出现2014年9月以来的首次下跌。 住宅市场低迷受到政策驱动