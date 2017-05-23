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BRIEF-Esperite FY operating loss widens to 8.9 million euros
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May 23, 2017 / 5:54 AM / 3 months ago

BRIEF-Esperite FY operating loss widens to 8.9 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - ESPERITE NV:

* FY REVENUE EUR 26.3 MILLION VERSUS EUR 27.5 MILLION YEAR AGO

* FY OPERATING LOSS EUR 8.9 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 7.5 MILLION YEAR AGO

* FY EBITDA LOSS OF EUR 5.0 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 4.9 MILLION YEAR AGO

* AS AT 31 DECEMBER 2016, ESPERITE HAD A CASH POSITION AMOUNTING TO EUR 0.9 MILLION (31 DECEMBER 2015: EUR 1.4 MILLION)

* ALTHOUGH CURRENT MONTHLY EBITDA IS NEGATIVE AND IS EXPECTED TO BECOME POSITIVE ON A MONTHLY BASIS IN SECOND HALF OF 2017

* MANAGEMENT ALSO EXPECTS TO BE ABLE TO REDEEM OUTSTANDING DEBTS TO ITS MAIN SUPPLIERS DURING 2017 IF NEEDED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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