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June 1, 2017 / 5:23 AM / 3 months ago

BRIEF-Esperite L1 capital subscribes to second packed tranche today

Reuters Staff

1 Min Read

June 1 (Reuters) - ESPERITE NV:

* L1 CAPITAL SUBSCRIBES TO SECOND PACKED TRANCHE TODAY, AHEAD OF SCHEDULE

* AS OF TODAY, 100% OF EUR 1.0 MILLION INITIAL TRANCHE ISSUED ON MARCH 8, 2017 HAS BEEN CONVERTED INTO SHARES BY EUROPEAN SELECT GROWTH OPPORTUNITIES FUND

* TODAY A SECOND TRANCHE OF EUR 250,000 IS ISSUED AS A PRIVATE PLACEMENT OF 25 CONVERTIBLE NOTES WITH A PRINCIPAL AMOUNT OF EUR 10,000 EACH, WITH 250,000 SHARE SUBSCRIPTION WARRANTS ATTACHED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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