BRIEF-Onxeo announces positive preclinical proof of concept results for AsiDNA
* ONXEO ANNOUNCES POSITIVE PRECLINICAL PROOF OF CONCEPT RESULTS CONFIRMING ASIDNA ACTIVITY VIA SYSTEMIC ADMINISTRATION
July 5 ESPERITE NV:
* REG-ESPERITE (ESP): L1 CAPITAL SUBSCRIBES TO THE FOURTH PACKED TRANCHE OF INVESTMENT TODAY
* TODAY A FOURTH PACKED TRANCHE OF EUR 250,000 IS ISSUED AS A PRIVATE PLACEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)
* ONXEO ANNOUNCES POSITIVE PRECLINICAL PROOF OF CONCEPT RESULTS CONFIRMING ASIDNA ACTIVITY VIA SYSTEMIC ADMINISTRATION
* IBA - IBA TO INSTALL PROTON THERAPY CENTER IN VIRGINIA, USA