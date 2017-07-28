FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
44 minutes ago
BRIEF-Essentra says H1 revenue down 9.2 pct
#Russia
#Trump
#Earnings
#Healthcare
#CyberRisk
#FutureOfMoney
#Energy&Environment
Sections
Featured
Booming cyber security job market boon for hackers
Cyber Risk
Booming cyber security job market boon for hackers
Digital currency start-ups shrug off SEC warning on fund raising
Future of Money
Digital currency start-ups shrug off SEC warning on fund raising
Scaramucci lashes colleagues in obscene rant
The Trump Administration
Scaramucci lashes colleagues in obscene rant
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
July 28, 2017 / 6:19 AM / 44 minutes ago

BRIEF-Essentra says H1 revenue down 9.2 pct

2 Min Read

July 28 (Reuters) - ESSENTRA PLC:

* h1 Revenue Fell 9.2 Percent to 213.4 Million Stg

* Interim Dividend 6.3 Penceper Share

* HY REVENUE 523M MILLION POUNDS VERSUS 495 MILLION POUNDS YEAR AGO

* HY ADJUSTED PRE-TAX PROFIT 37 MILLION POUNDS VERSUS 53 MILLION POUNDS YEAR AGO

* HY DIVIDEND PER SHARE 6.3 PENCE VERSUS 6.3 PENCE YEAR AGO

* HY ADJUSTED NET INCOME 30 MILLION POUNDS VERSUS 42 MILLION POUNDS YEAR AGO

* HY BASIC ADJUSTED EPS 11.2 PENCE VERSUS 16.1 PENCE YEAR AGO

* SEVERAL STRATEGIC INITIATIVES IDENTIFIED TO ACCELERATE REVENUE GROWTH AND IMPROVE RETURNS ON CAPITAL

* INCREMENTAL CAPEX OF £20M IN EQUIPMENT UPGRADE IN HEALTH & PERSONAL CARE PACKAGING, £10M IT INVESTMENT OVER THREE YEARS

* COMPANY EXPECTS IMPROVING TRENDS IN SECOND HALF OF YEAR RELATIVE TO HY 2017

* COMPONENT SOLUTIONS IS EXPECTED TO GENERATE A SIMILARLY STRONG RESULT IN H2

* FILTER PRODUCTS AND HEALTH & PERSONAL CARE PACKAGING AN IMPROVEMENT IN LIKE-FOR-LIKE REVENUE GROWTH AND ADJUSTED OPERATING MARGIN IS ANTICIPATED IN H2

* ALREADY INITIATED A REVIEW TO EVALUATE POTENTIAL RISKS AND OPPORTUNITIES WHICH BREXIT COULD ENTAIL FOR GROUP

* IT IS PREMATURE TO SPECULATE AS TO IMPACT ON ESSENTRA OF UNITED KINGDOM LEAVING EUROPEAN UNION Source text for Eikon: Further company coverage:

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.