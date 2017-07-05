July 5 EURONEXT NV:
* AVERAGE DAILY VOLUME ON EQUITY INDEX DERIVATIVES REACHED
247,489 CONTRACTS IN JUNE 2017, UP +1.1% COMPARED TO JUNE 2016
* JUNE 2017 AVERAGE DAILY TRANSACTION VALUE ON EURONEXT
CASH ORDER BOOK STOOD AT EUR 8,242 MILLION, RELATIVELY STABLE
(-1.2%) COMPARED TO JUNE 2016
* JUNE 2017, AVERAGE DAILY VOLUME ON COMMODITIES
DERIVATIVES REACHED 57,070 CONTRACTS, UP +1.6% COMPARED TO JUNE
2016
* ON A YEAR-TO-DATE BASIS, OVERALL AVERAGE DAILY VOLUME ON
EURONEXT DERIVATIVES STANDS AT 572,757 CONTRACTS (+8.4% COMPARED
TO END OF JUNE 2016)
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(Gdynia Newsroom)