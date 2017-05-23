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May 23, 2017 / 5:45 AM / 3 months ago

BRIEF-Euronext to acquire Fastmatch

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - EURONEXT NV:

* EURONEXT TO ACQUIRE FASTMATCH AND EXPAND INTO GLOBAL FX MARKETS

* EURONEXT NV - ACQUISITION OF A C.90% INTEREST IN FASTMATCH FOR INITIAL CASH CONSIDERATION OF $153 MILLION

* EURONEXT NV - FASTMATCH'S MANAGEMENT WILL REMAIN INVESTED WITH A C.10% INTEREST, WITH MINORITY RIGHTS

* EURONEXT NV - TRANSACTION WILL BE FUNDED THROUGH DEBT FACILITIES

* EURONEXT NV - TRANSACTION WILL BE IMMEDIATELY ACCRETIVE TO EURONEXT'S EARNINGS AND MID-SINGLE DIGIT EPS ACCRETION IS EXPECTED IN MEDIUM-TERM BEFORE SYNERGIES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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